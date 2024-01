Epifania: la 'Befana In... Polizia' quest'anno arriva in moto al Teatro Palladium di Roma

6 Gennaio 2024: la 'Befana In... Polizia' quest'anno arriva in moto al Teatro Palladium di Roma.Da 23 anni insieme con lo stesso spirito di vicinanza e solidarietà nei confronti delle donne e degli uomini in divisa e delle loro famiglie. La 'Befana In... Polizia' - manifestazione fondata nel 1999 dal compianto Cavaliere Aniello Russo – quest'anno sarà organizzata dalle APS ACAH All Cops Are Heroes e Love Cup e porterà appieno il suo messaggio di sostegno alle forze dell'ordine, la mission con cui è nata, la 23esima edizione sarà dedicata ad Andrea Trapasso, Sovrintendente della Polizia di Stato: sabato 6 gennaio, si salderanno l'amore e l'unione che lega gli appartenenti alle forze dell'ordine, le loro famiglie ed i cittadini di Roma Capitale, spiegano, Francesco Paolo Russo ed Alex Bucci.

Alla manifestazione saranno presenti, l'On.le Luisa Regimenti Assessore Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana della Regione Lazio, il Presidente dell'VIII° Municipio di Roma Capitale Amedeo Ciaccheri e su delega del Questore di Roma Carmine Belfiore, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Fabio Germani per portare un messaggio di coraggio e speranza ai corpi di polizia, ogni giorno a rischio per proteggere lo status quo.

Oggi sono Francesco Paolo Russo, Alex Bucci, rispettivamente Presidente delle APS ACAH e Love Cup, Silvio Savini e David Franco, che portano avanti con orgoglio l'evento benefico. L'evento si svolgerà a Roma presso il teatro Palladium in Piazza Bartolomeo Romano nr. 8, a partire dalle ore 10 del mattino. Per questa edizione speciale tanto spazio dedicato agli spettacoli per bambini e ragazzi, grazie a Tina Angrisani, Piera Fumarola e Nicolas Paccaloni della compagnia teatrale 'Bolle Spaziali', che metteranno in scena lo spettacolo per bambini dell’anno “Una Notte con la Befana”.

A condurre la manifestazione ed a presentare gli ospiti la meravigliosa Emanuela Tittocchia e l'eclettico Antonio Delle Donne, poi Paolo Pasquali, grande protagonista delle nottate romane interprete del film vincitore dell'Oscar La grande Bellezza con lui il dj Lamal Tacat e le Vintage Angels che si esibiranno con il 'Doctor's Vintage Show'!

Sul palco poi si alterneranno due artiste del famoso programma Non è la Rai Cristina Roncalli e Veronica Bartoli con Chiara Gubbiotti, i comici Marco Passiglia, I Sequestrattori e Marko Tana ed il cantante Jano Di Gennaro. Alla fine degli spettacoli, dopo un saluto delle Istituzioni, il momento clou per i più piccoli: la Befana che quest'anno arriverà in moto, donerà a tutti i bambini presenti una calza piena di dolci, tanti giocattoli, molte altre sorprese e tanta fortuna!

Un ringraziamento a Roberta Gastaldi, Maria Pia Bruno, alle Relazioni Esterne, alle Fiamme Oro ed al Servizio Polizia Stradale della Polizia di Stato, Associazioni RM Bikers for Children, Zavorrine e Bikers Romani, Summae Onlus, Organizzazione di Volontariato Roma 1, Associazione Albero della Vita, Il Gabbiano di Roma 2.0, ringraziamo anche Polis Consulting, Edi Pro, Rocco Giocattoli, Supermercati Dem e Capaldo Ottica nonché il media partner Ostia TV.