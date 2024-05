Dovrà svolgere lavori di pubblica utilità Massimiliano Minnocci, influencer noto come 'Er Brasiliano' e conosciuto dal grande pubblico per gli interventi a La Zanzara. Era stato accusato di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giudice monocratico di Roma ha accolto la richiesta del difensore, l’avvocato Alessandro Marcucci. I fatti riguardano quanto avvenuto nel 2018, quando Minnocci, fermato da una pattuglia della polizia di stato per un controllo a Pietralata, aveva detto: "Io sto qua. Questa è zona mia, vi ammazzo". L'influencer rischiava una condanna a 8 mesi di reclusione.

Ora Minnocci dovrà svolgere "attività generiche nell'ambito della diffusione delle informazioni riguardo l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti’" attraverso "incontri concertati" anche con "scolaresche e realtà del territorio come polisportive e palestre".