Una turista finlandese di 21 anni è morta dopo essere caduta mentre percorreva con un ragazzo il sentiero degli Dei nel territorio di Agerola, in Costiera amalfitana, questa mattina intorno alle 11.30. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per chiarire dinamica. Secondo gli investigatori si tratterebbe di una caduta accidentale. I due turisti soggiornavano a Ravello.