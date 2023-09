Per poter effettuare la bonifica e per poter svolgere le indagini necessarie dopo la morte dei tre operai

E' sotto sequestro la Esplodenti Sabino di Casalbordino (Ch), dove ieri si è verificata una deflagrazione in cui sono morti tre operai. La fabbrica è stata sequestrata per poter effettuare la bonifica e per poter svolgere le indagini necessarie alla Procura di Vasto (Ch), in particolare al pm Silvia Di Nunzio, che ha aperto un fascicolo sulla strage. Anche nel 2020, quando ci fu un altro scoppio, con altre tre vittime, lo stabilimento rimase sotto sequestro per mesi, tanto da indurre gli operai, senza stipendio e senza ammortizzatori sociali, a protestare. Le salme sono state recuperate ieri sera e portate all'obitorio dell'ospedale di Chieti, in attesa dell'autopsia. Le indagini sulla tragedia sono state affidate ai carabinieri.