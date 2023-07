Estate, Anas e Animal Protection contro abbandono animali: nasce "#Amamiebasta"

Estate è tempo di vacanze. Sì, ma senza lasciare indietro i nostri amici a quattro zampe. E proprio per sensibilizzare sul tema dell'abbandono - fenomeno che ogni anno, nei mesi estivi, raggiunge numeri altissimi - Anas e LNDC Animal Protection hanno lanciato il 4 luglio la campagna #AMAMIeBASTA. L'iniziativa si propone come scopo quello di ridurre sostanzialmente un problema che sembra procedere di pari passo con l'arrivo dei mesi estivi: lo scorso anno, fa sapere Animal Protection sono stati abbandonati tra luglio e agosto 1.312 animali.

"L'abbandono su strada non è solo una crudeltà nei confronti dell'animale ma anche un pericolo per la società", spiegano dall'Anas all'AdnKronos. "Anas detiene la maggior parte dei km autostradali italiani e lavorando in modo capillare sul territorio l'esigenza di fare qualcosa per contribuire ad arrestare questo fenomeno è nata spontanea. Per noi è un tema molto sentito: i nostri cantonieri, che molto spesso si trovano a dover soccorrere tempestivamente su strada gli animali abbandonati, sono poi i primi a decidere di adottarli".

"Quello dell'abbandono è un problema sociale e culturale" - commentano all'Adnkronos dall'associazione LNDC Animal Protection. "Noi ci occupiamo di soccorrere e mettere in sicurezza gli animali abbandonati e l'aiuto fornito da Anas è importante, soprattutto perché per le strade di competenza Anas è attivo un numero verde, da contattare affinché ogni salvataggio avvenga in sicurezza. Sono tantissimi, ogni anno, gli incidenti causati proprio dagli animali che vengono lasciati sulle strade e che diventano un pericolo per se stessi ma anche per gli automobilisti. E' per questo che chi abbandona un animale reca un danno non solo allo stesso ma anche alla collettività tutta".