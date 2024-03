Europee, Picierno: “Più giovani andranno a votare tanto più noi renderemo il continente e la nostra politica più forte”

“Una occasione importante per discutere di Europa con i nostri giovani. Abbiamo lanciato questa campagna “Usa il tuo voto perché pensiamo che più ragazzi e ragazze, più cittadini e cittadine voteranno e scommetteranno sulla necessità di andare a votare tanto più noi renderemo il continente e la nostra politica più forte. Cosi Pina Picierno vicepresidente del Parlamento europeo intervenendo all’evento “Giovani e Futuro: Le Storie dei Giovani che ce l'hanno fatta e le Opportunità offerte dall'Europa” che si è svolto questa mattina all’Università Federico II di Napoli, organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia in collaborazione con il Consiglio Nazionale Giovani e Agenzia Italiana per la Gioventù e che si inserisce nella campagna istituzionale “Usa il tuo voto” del Parlamento Ue