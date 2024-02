Ex ambasciatore afghano: "Con Talebani governo liberticida"

"Oggi è un giorno molto triste per gli afghani e per tutta la comunità afghana. Questa strage è la dimostrazione che il governo liberticida e misogino che c’è al momento (i talebani ndr) in Afghanistan costringe gli afghani a scappare dalla loro terra per la ricerca di libertà". E' la denuncia di Khaled Ahmad Zekriya, Ambasciatore della Repubblica Islamica e dell'Afghanistan a Roma, presente alla veglia all'alba sulla spiaggia di Steccato di Cutro, per ricordare le 94 vittime del naufragio del 26 febbraio di un anno fa. Ha poi voluto ringraziare "le istituzioni" per la "vicinanza al popolo afghano", "grazie alle istituzioni per avere agevolato il rimpatrio delle salme questo dimostra una grande solidarietà", dice.

E poi chiede che le famiglie delle vittime "vadano assistite per il ricongiungimento dei familiari, perché bisogna riunire le famiglie. L’ambasciata è disponibile a dare una mano", spiega.

E sulla veglia: "E' stato un segno di solidarietà che ha permesso di fare tornare i familiari e i superstiti. Mi auguro che sia l’ultima volta che siamo costretti a venire qui...".