Due F35 dell'Aeronautica militare italiana della task force A-32nd Wing, impegnati nella base aerea di Malbork, in Polonia, hanno ricevuto il loro primo ordine di decollo dopo che i radar della Nato avevano rilevato la presenza di aerei russi Su-30 nei pressi dello spazio aereo Nato. Gli F-35 italiani hanno i due caccia russi verso i confini russi. L'operazione, svolta il 21 settembre scorso, sottolinea la Nato, "è stata condotta in modo professionale e gli F-35 sono tornati alla base aerea di Malbork al termine della missione. In nessun momento l'aereo russo è entrato nello spazio aereo della Nato".