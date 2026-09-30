La Fnsi - Federazione nazionale stampa italiana ha ospitato la conferenza nazionale dal titolo "Stragi. Diritto alla verità", organizzata dal comitato dei 33 giornalisti siciliani, tra cui Franco Nuccio, che hanno sottoscritto una lettera aperta, rivolta al presidente della Repubblica e alla Commissione nazionale Antimafia, per esprimere "preoccupazione per una lettura riduttiva delle cause che portarono agli assassinii di Falcone e Borsellino" e chiedere che le indagini "continuino ad approfondire i rapporti con ambienti eversivi e i possibili concorsi esterni alle organizzazioni mafiose".