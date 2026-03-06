Per l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Marina Terragni va ripensata la decisione di trasferire i bambini dalla struttura della casa famiglia di Vasto senza la madre Catherine. "Da notizie di stampa apprendiamo che – probabilmente oggi stesso – i minori Trevaillon verranno spostati dalla casa famiglia, che li ospita da ormai quattro mesi per essere destinati a un’altra struttura, e che la madre Catherine Birmingham non li seguirà nella nuova destinazione, venendo separata da loro". “In nome del principio inaggirabile del superiore interesse del minore – che è e deve restare sempre e saldamente al centro di questi provvedimenti – auspico un ulteriore approfondimento medico indipendente sulla base di quanto già verificato. Approfondimento atto a verificare le possibili conseguenze di questo trasferimento-separazione sulla salute dei tre bambini. E auspico pertanto che la decisione di trasferire i minori separandoli dalla madre venga sospesa in attesa degli esiti di questo nuovo esame”.

L'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza vuole incontrare i bambini della famiglia nel bosco. Marina Terragni ha scritto a tal proposito al Tribunale per i minorenni dell’Aquila e ad altre autorità. "Mi farò accompagnare da consulenti indipendenti" annuncia la Garante. Le richieste di incontro sono state indirizzate, oltre che al presidente del Tribunale per i minorenni, anche alla Procura presso lo stesso tribunale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila e alla tutrice.

L'ordinanza del tribunale dell'Aquila

Un'ordinanza del tribunale dell'Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della casa famiglia di Vasto e così verranno trasferiti in un'altra struttura protetta anche i tre figli. Ne dà notizia il Tg1 sui canali social. "La mamma del bosco di Palmoli - si legge - è stata mandata via dalla casa famiglia di Vasto: non potrà più vivere nella stessa struttura dei tre figli".

Secondo Nathan Trevallion, il papà dei tre bambini, i figli "sono tristi, dal primo giorno. E dal primo giorno mi dicono che vogliono venire a casa, questa casa. È il posto della nostra anima, per tutti e cinque. È stato il nostro paradiso per tre anni e non riesco ancora a capire perché ce l’hanno tolto. Abbiamo deciso che accetteremo gli standard italiani. Lo farò, che ne sia convinto o no", le parole a Repubblica dell'uomo solo qualche giorno fa.

"Allargheremo il nostro casolare qui a Palmoli, ingloberemo un bagno a secco, rifaremo gli infissi. Un progetto di bioedilizia. Ci collegheremo alla rete elettrica, a quella idrica. In Italia per vivere in cinque devi avere almeno 66 metri quadrati di alloggio, in Inghilterra basta la metà. E in Australia i bagni a secco sono la normalità da vent’anni, la mancanza d'acqua. Avvieremo, comunque, la ristrutturazione, come chiede il Tribunale dei minorenni".

Sull'istruzione dei tre bimbi, Nathan confermava: "Chiuderemo con l’unschooling, l’insegnamento diretto dei genitori. Ho capito che qui non si può fare, al contrario del mio Paese, la Gran Bretagna. Manterremo la scuola a casa, l’homeschooling, scegliendo un istituto che la offre online". In tre mesi, il papà dice che "il cuore non è cambiato, penso sempre allo stesso modo, vogliamo tutti vivere in stretto rapporto con la natura. La mia testa, però, è cambiata, è stato necessario".

L'avvocato della famiglia nel bosco: "Le stupidaggini possono farle tutti"

"Le stupidaggini possono farle tutti, nessuno è esente dalle stupidaggini" ha commentato Marco Femminella, avvocato della famiglia Trevallion. E secondo Marina Aiello, una delle psicologhe che compone il team dei periti della cosiddetta famiglia nel bosco, un eventuale allontanamento rappresenterebbe "uno sconvolgimento che, qualora fosse confermato, costituirebbe un’escalation di una gravità enorme". Nella struttura protetta i bambini sono ospitati da circa quattro mesi. Intanto, proprio oggi prende il via la perizia psicologica disposta dal tribunale sui tre bambini. Gli accertamenti serviranno a valutare il loro stato psicologico e il contesto familiare in cui sono cresciuti.