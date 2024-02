Famiglia, Poleggi (Pro Vita & Famiglia): “Mentalità abortista ed eugenetica abusano di bambini fin da nascita”

“I bambini vengono abusati fin da prima della nascita: non viene riconosciuta loro la dignità di essere umano, quando sono piccoli e quindi non si tratta solo di mentalità abortista, ma anche di mentalità eugenetica che c'è dietro, nonché la manipolazione degli embrioni”. Cosi, Francesca Romana Poleggi, direttore editoriale della rivista Pro Vita & Famiglia, a margine dell’evento “Custodi del Domani - In difesa dei bambini e della famiglia", organizzato dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia della Regione Lombardia in collaborazione con Pro Vita & Famiglia onlus, tenutosi presso la Sala Pirelli del Consiglio Regionale della Lombardia, a Milano. L’evento è stato l’occasione per presentare il libro ‘Per amore dei nostri figli’, di cui Poleggi è autrice.