Famiglia: Prénatal lancia a Roma ‘Generazione G’ per aiutare i neogenitori

Si è tenuta a Roma presso Palazzo Ferrajoli, la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Generazione G, Generazione Genitori’ promosso da Prénatal, Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Moige - Movimento Italiano Genitori e altre aziende vicine alle esigenze dei neogenitori. Un’occasione per illustrare i numeri sulla natalità in Italia e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, mettendo al centro della discussione la volontà di voler aiutare le famiglie in difficoltà a non rinunciare al percorso per diventare genitori per il mancato sostegno economico, sociale o psicologico.