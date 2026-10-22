Fanizzi (Dell Technologies): "Sovranità digitale, poter scegliere dati, calcolo e governance"

La sovranità digitale non riguarda solo dove risiedono i dati, ma la possibilità di scegliere come gestirli, dove effettuare i calcoli e quali modelli utilizzare. Fondamentale poter decidere anche la governance dei dati: oggi sovranità digitale significa avere possibilità di scelta." Così Marco Fanizzi, amministratore delegato di Dell Technologies Italia, in occasione della conferenza organizzata da Confassociazioni Digital, "Data Center Sovrani – Energia, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity", presso la Camera dei Deputati.