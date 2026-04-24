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Femminicidio Foggia, Antonio Fortebraccio sottoposto a fermo: ha confessato di aver ucciso la moglie﻿

Il delitto nell'appartamento di via Salvemini dove il 48enne ﻿viveva con la vittima Stefania Rago di 46 anni

Auto dei carabinieri - Ipa
Auto dei carabinieri - Ipa
24 aprile 2026 | 12.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato sottoposto a fermo per omicidio volontario Antonio Tommaso Fortebraccio, l'uomo di 48 anni, che nella serata di ieri, giovedì 23 aprile, avrebbe ucciso in casa a Foggia, a colpi di pistola, la moglie Stefania Rago di 46 anni.

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L'omicidio è avvenuto nella loro abitazione di via Salvemini. E' stato lo stesso Fortebraccio a chiamare i carabinieri subito dopo il delitto. Fortebraccio, lavorava nel settore della vigilanza privata. Per questo avrebbe usato una pistola detenuta regolarmente.

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