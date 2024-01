Ha ucciso la ex compagna accoltellandola alla gola e poi una volta tornato a casa sua si è suicidato. E' accaduto nel Comune della Valfloriana, in provincia di Trento. L'uomo, 45 anni, e la donna, 37, erano in fase di separazione e non vivevano più insieme. La coppia aveva tre figli, il più grande di 11 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.