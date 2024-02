La nuova campagna di raccolta fondi di Unhcr 'Ferma il gelo' è un'iniziativa che punta a proteggere e sostenere 4,7 milioni di rifugiati e sfollati che vivono in condizioni estreme, privi di adeguati rifugi o supporto, in otto Paesi devastati dalla guerra, tra cui l'Afghanistan, la Siria e l'Ucraina. Sino al 18 febbraio 2024 è possibile sostenere la campagna, inviando un sms o chiamando da telefono fisso il 45588, contribuendo così a fornire aiuti salvavita a rifugiati e sfollati stretti nella morsa del freddo invernale. I fondi raccolti, infatti, contribuiranno a finanziare le operazioni invernali dell'Unhcr a beneficio di 4,7 milioni di persone in Afghanistan, Egitto, Giordania, Iran, Libano, Pakistan, Siria e Ucraina. "La loro sofferenza sta aumentando di giorno in giorno durante questo rigido inverno e i loro bisogni crescono in maniera esponenziale al pari dei rischi", spiegano da Unhcr. Il piano invernale di aiuti si articola intorno alle emergenze in corso in Afghanistan, Siria e Ucraina.