Ferragnez: creatore 'Sicilia di Luce', 'spero si ritrovino felici come sotto mia opera alle nozze'**

"La mia opera, la Sicilia, è stata usata da Chiara Ferragni e Fedez per il video dell'invito di nozze e poi allestita in una delle tre feste. E' stata una bella esperienza e la situazione che si è venuta a creare oggi non solo mi ha colpito ma mi è dispiaciuto molto. Non si sa oggi che epilogo prenderà la vicenda, ma qualunque esso sarà, auguro loro di ritrovarsi così felici e splendenti come erano il giorno delle nozze sotto la mia Sicilia di luce". Lo dice all'Adnkronos Domenico Pellegrino, l'artista palermitano ospite al matrimonio dell'influencer e creatore dell'opera che ha fatto da sfondo alle foto di nozze dei Ferragnez, commentando la notizia dell'allontanamento tra i due, sposi a Noto sei anni fa. (di Silvia Mancinelli)