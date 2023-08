Ferragosto, Comunità di Sant'Egidio organizza attività solidali: "Non lasciamo soli i più fragili"

Un Ferragosto all'insegna della Solidarietà da parte della Comunità di Sant'Egidio, che ha organizzato, per domani una serie di eventi in diverse città italiane per far sì che anche gli anziani soli, le persone senza dimora, i migranti e i carcerati possano celebrare serenamente la ricorrenza. "In un momento difficile per via di tanti fattori - l'aumento del costo della vita, la guerra in Ucraina, le situazioni sempre più complicate all'interno delle nostre carceri - crediamo che sia necessario incrementare le iniziative di solidarietà e inclusione", dice all'AdnKronos Roberto Zuccolini, portavoce della Comunità di Sant'Egidio

"Nel periodo estivo la minaccia della solitudine incombe sui più fragili, non solo sugli anziani ma anche sui senza fissa dimora, con le città che si svuotano sempre di più - prosegue Zuccolini - proprio per questo stiamo organizzando un Ferragosto che parli a tutti, moltiplicando le iniziative nelle città in cui siamo presenti. A Roma faremo un pranzo speciale nella sede di via Dandolo, con i senza fissa dimora, gli anziani e i volontari, che sono per lo più stranieri che si sono integrati nel nostro Paese e che sentono l'esigenza di restituire, aiutando gli altri, il bene che hanno ricevuto. Tra questi ci sono anche alcuni afghani che saranno con noi proprio nel giorno che ha segnato, due anni fa, la fuga da Kabul. Altri eventi si terranno poi a Milano, a Genova, a Padova e a Napoli".

Non solo pranzi e divertimento nelle sedi della Comunità di Sant'Egidio, però. Come spiega Zuccolini, per non lasciare soli i detenuti in questo giorno di festa, sono state pensate diverse iniziative nelle carceri. "Andremo a Rebibbia, ma anche a Regina Coeli e a Civitavecchia, a mostrare vicinanza a chi ne ha bisogno. Il significato di queste iniziative è proprio quello di non dimenticarci dei più fragili in questo periodo difficile, con difficoltà aumentate da giorni di caldo e solitudine. Il nostro è anche un appello alle istituzione e ai cittadini, affinché si accorgano delle persone che hanno a fianco. In attesa che poi vengano decisi dei provvedimenti ulteriori per aiutare anziani, senzatetto, detenuti, noi ci mobilitiamo per offrire conforto". Il “Ferragosto della solidarietà”, questo il nome scelto per l'iniziativa, si svolgerà in diversi siti. A Roma, oltre al pranzo, ci sarà una grande festa, dalle 19, alla “Villetta della Misericordia”, all’interno dell’area del Policlinico Gemelli, con i residenti (ex senza dimora) e i loro amici. A partire dalle 9.30, invece, si terrà la cocomerata nella Casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, alla quale parteciperanno ben 2.500 detenuti. Feste, pranzi ed altri eventi di solidarietà si svolgeranno anche a Milano (dalle 18 allo spazio Living Together, via dei Cinquecento 7), Genova (dalle 17.30 nel chiostro della Santissima Annunziata e alla mensa dei poveri), Padova (dalle 16.30 al patronato di Ognissanti, via Orus 4), Napoli (cocomerata itinerante per i senza dimora a partire dalle 17, da via Luigi Palmieri 19), e in altre città italiane.