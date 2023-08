Ferragosto, incidenti e morti oggi in montagna

Ferragosto oggi con incidenti e vittime, in una giornata caratterizzata da una serie di tragedie in particolare in montagna. Un uomo di 81 anni di Vicenza è morto durante un'escursione ai piedi del Monte Obante, sulle piccole Dolomiti. A seguito di una segnalazione, il soccorso alpino di Recoaro-Valdagno si è recato nei pressi di Malga Lorecche dove hanno trovato alcune persone che stavano cercando di rianimare l'anziano colto da malore. La squadra di soccorso ha cercato di salvare l'uomo ancora per una trentina di minuti, fino all'arrivo dell'equipe medica dell'elicottero di Padova emergenza, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'81enne.

Un escursionista di Modena di 67 anni è stato ritrovato senza vita in Valsorda, nella zona tra malga Valsorda e il bivacco Sieff, a valle del sentiero. Da una prima ricostruzione, l'uomo potrebbe essere scivolato lungo un pendio ripido e con salti di rocce. L'ultimo contatto con la moglie era avvenuto poco dopo le 17 del 14 agosto, quando l'uomo le aveva comunicato di aver sbagliato sentiero di rientro verso Moena e che stava percorrendo un altro sentiero lungo la Valsorda. Non vedendolo rientrare la moglie ha chiesto aiuto al 112.

In Valtellina, è stato trovato morto un cercatore di funghi, come riferisce il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico lombardo. L'intervento è iniziato intorno a mezzanotte tra il 14 e il 15 agosto per il mancato rientro di un cercatore di funghi di 56 anni. Non rispondeva al telefono e allora è scattato l'allarme. Sono partite le squadre della stazione di Val Masino; sul posto anche l'elisoccorso di Como, dotato di visori notturni, che dopo diverse ricognizioni ha localizzato la zona. Dopo avere ricevuto le coordinate, le squadre hanno raggiunto il posto e poco dopo hanno ritrovato l'uomo. È arrivato l'elisoccorso da Bergamo per il recupero della salma, dopo le procedure del caso. L'intervento è finito con il rientro delle squadre.

Un ragazzo di 26 anni è morto all'alba sul Monte Legnone. Era con due compagni sulla Direttissima. Un masso si è staccato e lo ha travolto, facendolo precipitare per oltre un centinaio di metri. Immediato l'allarme, la centrale ha mandato sul posto l'elisoccorso di Como; in un volo successivo è stato imbarcato a Caiolo e portato in quota un altro tecnico di elisoccorso del Cnsas, a supporto delle operazioni, che si sono svolte in un contesto molto complesso. Il medico, arrivato sul posto, ha constatato la morte del ragazzo. Gli altri due giovani sono stati accompagnati a valle dai tecnici della Stazione di Morbegno. Sono intervenuti anche il Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza).

Un uomo di 89 anni ha perso la vita oggi nella zona di Paspardo, in Valle Camonica. Era uscito per una passeggiata ma, non facendo rientro, è scattato l'allarme. Le squadre del soccorso alpino di Breno, del soccorso alpino della Guardia di finanza, dei vigili del fuoco e della protezione civile hanno perlustrato la zona, anche con l'aiuto dell'elicottero della Guardia di finanza provvisto di un dispositivo in grado di rintracciare il segnale telefonico. L'uomo è stato avvistato in fondo un salto di roccia, dove era precipitato da un salto di 25 metri.

Si teme, infine, per la sorte di una bambina di 11 anni che si è tuffata nel lago di Como e non è più riemersa. La ragazzina facendo il bagno con il fratello più grande, alla foce del fiume Meria, quando è scomparsa. La spiaggia di Mandello del Lario è stata transennata e le ricerche vanno avanti dal pomeriggio, con l'aiuto dei sommozzatori dei vigili del fuoco.