E' una delle feste mariane più importanti nel calendario liturgico della Chiesa cattolica. Non riguarda la verginità di Maria, ma il fatto che, sin dal momento del suo concepimento, non sia stata toccata dal peccato originale

L'8 dicembre è la Festa dell'Immacolata Concezione con la quale idealmente inizia il periodo di Natale. Con essa si celebra la figura della Vergine Maria, secondo la liturgia della Chiesa. A casa ci si dedica agli addobbi e inizia la corsa ai regali.

Cos'è l'Immacolata Concezione

La festa dell'Immacolata Concezione, che è una delle feste mariane più importanti nel calendario liturgico della Chiesa cattolica, non riguarda la verginità di Maria, ma il fatto che, sin dal momento del suo concepimento, non sia stata toccata dal peccato originale e che quindi fosse pura, diversa da tutti gli altri umani. Il dogma dell'Immacolata Concezione trae fondamento dalla questione biblica del peccato originale: infatti, ogni essere umano nasce con il peccato originale, ma secondo la Chiesa cattolica, solo la Madre di Cristo ne fu esente, poiché in vista della venuta e della missione sulla Terra del Messia, a Dio piacque che la Vergine dovesse essere il grembo puro e senza peccato per accogliere in modo degno e perfetto il Figlio divino incarnato.

Le origini di questa festività sono antiche: nella tradizione cristiana è stata ufficializzata da Pio IX nel 1854 con una bolla papale intitolata Ineffabilis Deus, con la quale venne stabilito che la madre di Gesù nacque pura e venne concepita nel grembo completamente priva di peccato e quindi immacolata. Il documento venne emesso esattamente l’8 dicembre e per questo la festività ricorre in questa giornata, celebrando appunto il "concepimento senza macchia" della Vergine Maria. Con la sua bolla "Ineffabilis Deus", il Papa metteva nero su bianco un'antica tradizione cristiana che risaliva a diversi secoli prima.

Perché si festeggia l'8 dicembre

Il documento venne emesso esattamente l’8 dicembre e per questo la festività ricorre in questa giornata., celebrando appunto il "concepimento senza macchia" della Vergine Maria.