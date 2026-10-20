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Fiori (Inail): "Prevenzione e sicurezza hanno valore da condividere"

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20 ottobre 2026 | 13.34
Redazione Adnkronos
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"Abbiamo scelto L'Aquila, per ospitare la Settimana europea della salute e della sicurezza sul lavoro, per il suo enorme, ma anche doloroso valore simbolico. Si tratta, infatti, di una città che ha sofferto, ferita proprio a causa della mancata prevenzione nel settore sismico. Vogliamo collegare il tema della cultura in generale alla cultura della prevenzione e a quella della sicurezza del lavoro. L'Aquila è un simbolo straordinario anche di rinascita e di come possono essere realizzati cantieri, in un settore strategico come quello dell'edilizia, in sicurezza. Siamo qui per riaffermare questi valori, che vanno condivisi con le istituzioni, l'organizzazione, i sindacati, i datori di lavoro, le imprese. E' importante che tutta la comunità riconosca alla prevenzione e alla sicurezza il valore sociale che merita". Così Marcello Fiori, Direttore generale Inail, partecipando alla Settimana europea della salute e della sicurezza sul lavoro, in svolgimento il 20, 21 e 26 ottobre a L'Aquila e promossa da Inail con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Comune dell'Aquila, Capitale italiana della cultura 2026. Tre giornate di incontri, approfondimenti e formazione dedicate alla diffusione della cultura della prevenzione, tra aggiornamenti normativi, innovazione tecnologica, sicurezza nelle scuole e prevenzione degli incidenti stradali.

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