Svolta nell'indagine sull'incendio scoppiato in un'abitazione a Bagno a Ripoli (Firenze) lo scorso 5 dicembre, dove furono trovati i corpi carbonizzati dei coniugi Umberto Della Nave, 83 anni, e Dina Del Lungo, 81 anni. La coppia di anziani non sarebbe morta nel rogo ma sarebbe stata uccisa prima durante un'aggressione e poi la casa in via Roma, in località Osteria Nuova, sarebbe stata data alle fiamme per depistare le indagini.

I carabinieri lunedì 11 dicembre hanno sottoposto un uomo a fermo d'iniziato di delitto. Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, l'indagato avrebbe picchiato a morte l'anziano e poi avrebbe strangolato la moglie. Ancora da chiarire l'eventuale movente. Il sospettato del duplice assassinio sarebbe un uomo della zona.

Quando i vigili del fuoco sono entrati all'interno della casa dei coniugi la sera del 5 dicembre, era completamente invasa dal fumo e con le fiamme ancora alte. Marito e moglie erano già morti quando sono stati estratti i corpi. Gli anziani coniugi avevano perso un figlio di 46 anni nel 2022.