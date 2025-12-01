circle x black
Firenze inaugura il Florence Ice

Con la ruota paroramica all'insegna del rispetto dell'ambiente

Firenze inaugura il Florence Ice
01 dicembre 2025
Redazione Adnkronos
È stato inaugurato oggi il Florence Ice, il grande parco a tema natalizio che ogni anno anima gli spazi della Fortezza da Basso. L'iniziativa è promossa dall’associazione Un fiore per la Fortezza, affiancata da Confartigianato Imprese Firenze nella riqualificazione del giardino, e organizzata The Wheel (capogruppo del Rti) con il coordinamento di Tiziano Capitani. L’edizione 2025 porta con sé una novità significativa: l’intero villaggio, insieme alla ruota panoramica Florence Eye, sarà alimentato esclusivamente da energia rinnovabile.

A garantire una fornitura pulita e sostenibile sarà Frisbi Energia, main sponsor della ruota panoramica, che fornirà energia prodotta in Italia da impianti fotovoltaici ed eolici. Una scelta in linea con gli obiettivi di sostenibilità del Comune di Firenze.

«Il Comune di Firenze ha voluto dare un segnale forte – dichiara Mattia Molfetta, presidente di Frisbi Energia – richiedendo espressamente una fornitura di energia da fonti rinnovabili e l’adozione di meccanismi di riduzione dei consumi energetici, garantendo così innovazione e sostenibilità. Siamo orgogliosi di contribuire a un progetto che unisce divertimento, tradizione e attenzione per l’ambiente.» Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti la sindaca Sara Funaro, il presidente di Frisbi Energia Mattia Molfetta, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e agli organizzatori del villaggio. Florence Ice resterà aperto per tutta la stagione natalizia e vivrà in un’atmosfera resa ancora più speciale dall’impegno concreto verso un futuro più sostenibile.

Firenze Ice Fortezza da Basso energia rinnovabile sostenibilità
