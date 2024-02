E' successo questa mattina in via Mariti, nella zona nord della città. Estratte vive due persone, sul posto mezzi del 118, vigili del fuoco e polizia di Stato

Incidente mortale in cantiere oggi a Firenze a seguito di un crollo. Due operai sono morti e altri risulterebbero al momento dispersi. E' successo questa mattina nel cantiere di via Mariti, una via nella zona nord di Firenze. Sul posto mezzi del 118, vigili del fuoco e polizia di Stato. I vigili del fuoco hanno estratto vive due persone. Dalle prime informazioni sarebbe crollato un pilone principale. Proseguono le ricerche.