Firmato a Salerno un protocollo per prevenire disturbi da gioco d’azzardo

La ASL di Salerno e Codere Italia, operatore internazionale di gioco legale, hanno firmato un protocollo d’intesa per la prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo e per le dipendenze patologiche. Il protocollo prevede l’organizzazione di eventi ed incontri volti alla formazione degli addetti del settore per fornire informazioni sui potenziali rischi dello sviluppo del Dga-Disturbo da Gioco d’Azzardo. Sono inoltre previste postazioni con cadenza fissa all’interno della Gaming Hall Modernissimo di Salerno, presidiate dagli operatori dell’UOC Ser.D.2 che distribuiranno ai presenti materiali informativi per la prevenzione di diverse dipendenze.