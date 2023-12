Fiumicino, al Castello Sangiorgio di Maccarese arriva Oida, il Festival di Storia, Territorio e Arte

Il 16 e 17 dicembre, la Sala della musica del Castello Sangiorgio di Maccarese (via Maria 1 - Fiumicino) sarà il palcoscenico di un evento culturale straordinario: Oida, Festival di Storia, Territorio e Arte. Il Festival, ideato e voluto dal Consigliere Comunale Roberto Feola, sarà aperto dall’indirizzo di saluto del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, dall’onorevole Luciano Ciocchetti, e da Claudio Destro Ad Maccarese. Interverranno durante le due giornate di lavori, con lezioni di arte e storia: il Direttore del Parco Archeologico di Ostia, Alessandro D’Alessio, Emanuele Viotti, Gian Marco D’Eusebi, Umberto Broccoli, Marcello Veneziani, Tiziano Panconi, Marco Patricelli, Vittorio Sgarbi, e Paolo Mieli.

"Oida deriva dal verbo greco Orao 'io vedo' - spiega Roberto Feola ideatore della Manifestazione che aggiunge - L’accezione quindi di sapere avrebbe origine dal protrarsi dell’atto di chi osserva, motivo per cui il perfetto oida esprime: ‘so perché ho visto’. Oida è dunque un confronto tra passato e presente, perché vuole sottolineare la consapevolezza di quello che siamo stati e della nostra storia e delle nostre radici. Fiumicino è una città ricca di storia, presente in tutte le epoche storiche, dall’essere il porto di Roma ad essere città doganale (dando vita al borgo Valadier che sancisce la presenza e l’abitabilità nel territorio) passando per l’epoca medioevale".

"Questa iniziativa porta a Fiumicino personalità che ne metteranno in luce gli aspetti di valore e il mio plauso va ai giovani che hanno organizzato questa kermesse e al consigliere Feola. La nostra città deve diventare un punto di aggregazione culturale di primo piano offrendo ai nostri giovani le opportunità migliori", ha commentato il sindaco Mario Baccini. L’iniziativa, di grande valore culturale e sociale, vuol essere un momento di condivisione e approfondimento per il Comune di Fiumicino, in cui si darà ampio spazio alla storia del territorio, con conferenze e lezioni tenute da esperti storici, scrittori, filosofi e giornalisti. L’evento sarà coordinato e moderato dalla giornalista, Emma Evangelista. Il Festival di Storia, Territorio e Arte al Castello di Maccarese, promette di essere un'esperienza per riscoprire la grandezza di Fiumicino. Al termine della Manifestazione per concludere in musica l’evento si accenderà la magia del Natale, con l’Italian Jazz Quintet, di Attilio Berni che chiuderà il festival con il tradizionale Concerto di Natale.