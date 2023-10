Fnma Academy, avviata la formazione per 15 nuovi autisti di autobus

È partito nel mese di settembre il percorso formativo di FNM Autoservizi che mira a introdurre in servizio 15 nuovi autisti per gli autobus sulle linee delle province di Como e Varese. Si tratta di uno stage di 6 mesi, retribuito e finalizzato al conseguimento della patente D-E e CQC - con costi totalmente a carico dell’azienda – che prevede, oltre all’assunzione a tempo indeterminato, un premio di ingresso di 3.000 euro. L’Academy di Fnma proseguirà nei prossimi mesi con nuove proposte di stage per reclutare ulteriori nuovi autisti.

Allo stage sono state ammesse persone con requisiti ben definiti: età compresa tra i 21 e i 29 anni, dotate di diploma, patente B, conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica psico-attitudinale alla mansione. La selezione si è svolta nei mesi estivi, ricorrendo a test e colloqui individuali ma anche a prove collettive.

I futuri autisti sono impegnati a tempo pieno nelle attività di formazione, suddivise fra le ore nella sede di Fnma a Saronno e il tempo impegnato presso la scuola guida. Le lezioni svolte in aula seguono un approccio multidisciplinare e non esclusivamente tecnico. Gli argomenti trattati riguardano l’organizzazione dell’azienda, il funzionamento del servizio di trasporto, la bigliettazione e tutte le mansioni del personale oltre che il funzionamento dell’autobus, la sua componentistica e una solida base di manutenzione generale del mezzo per sapere intervenire all’occorrenza. A questi temi si affiancano sessioni improntate a valorizzare le cosiddette soft skill, come la gestione dello stress, il valore della comunicazione e la capacità di ascolto attivo, per formare professionisti capaci di relazionarsi efficacemente con il pubblico.

La fase di formazione si concluderà con l’esame di guida per conseguire la patente D-E e CQC. Le persone che lo supereranno potranno così iniziare dal mese di dicembre l’affiancamento in linea con i conducenti di Fnma. Nel mese di febbraio è prevista la conclusione dello stage: i nuovi conducenti saranno assunti a tempo indeterminato e potranno iniziare a prestare regolare servizio sulle linee.