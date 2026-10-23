Focus Live, a Milano al via la nona edizione dedicata al tema delle 'Intelligenze'- Video

Milano si illumina di curiosità e scienza con Focus Live, la nona edizione del festival di Focus di scena da venerdì 23 a domenica 25 ottobre 2026 presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Il tema di quest’anno è Intelligenze, al plurale: un invito a esplorare i molti modi in cui la mente, il comportamento, la tecnologia e la natura producono soluzioni, apprendono, comunicano e si adattano. Tra i protagonisti della prima giornata Umberto Guidoni, con un incontro dedicato a come si pensa in orbita, Luca Parmitano collegato da Houston per dialogare con il pubblico, Silvio Garattini e Giorgio Metta.