Un sessantenne è morto accoltellato nella sua casa del centro storico di Ischitella. I carabinieri di Foggia hanno arrestato la compagna: una cittadina romena, residente in Italia, che ora è rinchiusa nel carcere locale. L'uomo,Vincenzo Silvestri, soccorso dai sanitari del 118 per ferite d'arma da taglio al collo e al torace, è deceduto poco dopo per le lesioni riportate. L'omicidio sarebbe avvenuto durante una lite. La posizione della donna non è ancora stata vagliata dal giudice per le indagini preliminari competente per la convalida dell'arresto.