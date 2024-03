Foggia, Ladisa contesta al Policlinico: "Anomalie nella segnalazione delle larve"

Ci sarebbero delle anomalie nella segnalazione delle larve trovate nel prosciutto crudo di 2 pazienti del plesso D'Avanzo del Policlinico di Foggia di cui dà notizia ‘Repubblica Bari’. “La nostra fornitura è termosigillata all’origine con velina trasparente e personalizzata. Nel momento in cui viene consegnata, se la persona vede una mosca, o altro, contesta all’addetto, così la direzione può campionare il piatto. Dal video diffuso oggi, dopo 14 giorni dai fatti, scopriamo che il piatto non era di nessun degente e che era aperto, quindi la contaminazione è stata successiva”. Così, all’Adnkronos, l’azienda di ristorazione Ladisa, fornitrice del servizio, contesta quanto comunicato dallo stesso Policlinico che invece, come si legge su ‘Repubblica’, ritiene “altamente plausibile che la contaminazione sia avvenuta nel centro di produzione dell’azienda di ristorazione” e per questo ha disposto una sanzione pecuniaria - come previsto dal contratto - invitando l’azienda a rafforzare le procedure di controllo nelle fasi di preparazione, allestimento e distribuzione dei pasti.

Dalla relazione ricevuta, “la pietanza in questione oltre ad avere un paziente sconosciuto e quindi essere destinata a un letto vuoto - ribadisce Ladisa - non è termosigillata, ma aperta: il fatto quindi non è stato rilevato in contraddittorio, come previsto dal campionamento”. Sospetti sul timing della diffusione della notizia. “Strano che si faccia un video e si attendano 14 giorni per diffonderlo, in coincidenza dell’inizio del nuovo rapporto contrattuale”, osserva l’azienda che informa di procedere nel trasmettere gli atti alla procura.