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Una foglia d'alloro nel telefono, il nuovo 'portafortuna' virale su TikTok

Alcuni content creator hanno lanciato un nuovo trend

Donna con smartphone - Ipa/Fotogramma
Donna con smartphone - Ipa/Fotogramma
07 settembre 2026 | 13.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una foglia d'allora nella cover è diventato il portafortuna del 2026. Su TikTok si sta diffondendo un trend particolare: giovani creator inseriscono, tra cover e telefono, una piccola foglia d'alloro, pianta aromatica molto usata in cucina ma che fin dall'antichità viene associata alla buona sorte.

L'obiettivo di questi video, diventati virali, è proprio quello di attirare fortuna, prosperità e successo in tutti gli ambiti, da quello sentimentale a quello lavorativo, allontanando al tempo stesso energie e vibrazioni negative. L'obiettivo è richiamare il significato che nell'antica Grecia e a Roma si dava all'alloro, simbolo di vittoria e protezione, tanto da essere indossate come corone dai vincitori. Una tradizione che oggi troviamo nelle università, una volta conseguita la laurea.

Alcuni content creator hanno quindi ripreso questo simbolismo e lo hanno applicato allo smartphone, il grande protagonista della nostra epoca. Il concept dei video è semplice: prendere una piccola foglia di alloro, scriverci sopra un desiderio come 'amore', 'soldi', 'esame', e inserirlo tra il dispositivo e la sua custodia. Alcuni consigliano inoltre di esprimere un desiderio specifico tenendo in mano la foglia prima di inserirla.

Non ci sono, ovviamente, controindicazioni a questa 'pratica'. Le foglie di alloro non hanno influenza sul funzionamento dei telefoni, non bloccano segnali né li amplificano. Si tratta quindi soprattutto di un'azione motivazionale, che porta l'utente a ricordarsi del proprio obiettivo ogni qual volta si prende in mano il telefono. Così si dovrebbe incoraggiare un comportamente proattivo per il suo conseguimento.

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foglia alloro foglia alloro portafortuna foglia alloro cover tiktok
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