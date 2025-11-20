circle x black
Fondazione Cariplo presenta 'Anita - L'infanzia prima', la sfida per il benessere infantile

20 novembre 2025 | 17.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Contrastare le crescenti disuguaglianze nell'accesso a servizi, opportunità e cultura per i bambini da 0 a 6 anni, promuovendo un approccio integrato e partecipativo. È con questi obiettivi che nasce 'Anita - L'infanzia prima', la 'sfida' di Fondazione Cariplo dedicata al benessere dei bambini e delle bambine che si esprime in tre ambiti: servizi, spazi e cultura. Per la Fondazione è necessario rimettere l'infanzia al centro delle politiche e del dibattito pubblico, con particolare attenzione alla povertà e alla fragilità. Le azioni che Anita metterà in campo, grazie al suo programma da 20 milioni di euro, aiuteranno i neo genitori ad orientarsi, rafforzeranno la rete dei servizi educativi, promuoveranno l'attenzione alla qualità degli spazi in cui i bambini vivono e sosterranno l'accesso alla cultura fin dalla nascita. Al Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci di Milano, Fondazione Cariplo ha presentato la sua nuova sfida in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

