Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Andrea Picardi nuovo direttore comunicazione e fundraising

Andrea Picardi è il nuovo direttore comunicazione e fundraising della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, centro di eccellenza nel panorama sanitario di Roma e non solo, guidato dall’amministratore delegato e direttore generale Paolo Sormani, con la presidenza di Carlo Tosti.

Classe 1984, giornalista professionista, Picardi arriva al Policlinico Campus Bio-Medico da Lottomatica, dove ha ricoperto il ruolo di Advocacy, Institutional Events & Communication Management Senior Manager e – al tempo stesso – di segretario generale di Fondazione Lottomatica. In precedenza, ha lavorato all’Istituto per la Competitività (I-Com) in qualità di direttore della comunicazione e segretario generale, dopo l’esperienza a Formiche.net come giornalista specializzato sui temi di politica ed economia e, per un breve periodo, come direttore responsabile. Ha iniziato il proprio percorso professionale in televisione, prima come redattore del telegiornale e conduttore di trasmissioni di approfondimento dell’emittente T9, e poi al Tg5.

Laureato in giurisprudenza a Roma Tor Vergata, e con un master in relazioni istituzionali e comunicazione d’impresa alla Luiss, Picardi è anche specializzato sui temi dei servizi pubblici, degli appalti e delle infrastrutture, di cui scrive su alcune riviste di settore. Dal 2018 fa parte del comitato scientifico della rivista quindicinale "Consulente Immobiliare" del Gruppo Sole 24 Ore, con cui collabora dal 2012. In parallelo, svolge inoltre attività di docenza sui temi dell’advocacy, della comunicazione istituzionale e del giornalismo presso numerose istituzioni accademiche.

La Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico si caratterizza per l’esercizio sinergico delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. Conta 60 unità operative che erogano prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (SSN), Tariffa amica e privatamente. Dal 2022 ha intrapreso il percorso di riconoscimento come IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) per la disciplina di Ortopedia. Con 401 posti letto e attrezzata per interventi di chirurgia mininvasiva e robotica, dispone di servizi ambulatoriali, day-hospital, day-surgery, un pronto soccorso, reparti di degenza organizzati per intensità di cura, oltre a un hospice per le cure palliative e un Polo oncologico nel quartiere prenestino di Roma. Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è accreditato presso la Joint Commission International (JCI) come primo Academic Hospital nel Lazio.