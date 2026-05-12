Food: Camicia (Andriani), 'dalla pasta al mondo bakery, miriamo a estendere fibre e vitamine'

"Guardiamo al settore food ad ampio spettro: stiamo lavorando sul mondo delle proteine, delle fibre e delle vitamine, cercando di portare attraverso la pasta un prodotto che associ il gusto al benessere nutrizionale. Quest'anno lanciamo a Tuttofood un prodotto sul quale contiamo molto, capace di esaltare il valore delle fibre sia in termini di qualità che di quantità. L'obiettivo è estendere questo concetto a tutti gli altri segmenti del settore. Oggi ci focalizziamo sulla pasta in quanto prodotto mainstream sulle tavole degli italiani, ma ciò non esclude che nei prossimi mesi si possa parlare di "extra fibre" anche nel mondo del bakery o in altri comparti alimentari". Sono le parole di Daniele Camicia, Direttore Generale Andriani S.p.a., alla presentazione in anteprima di Extrafibre, la nuova linea destinata a rivoluzionare il mondo dell'healthy food, organizzato da Felicia a Milano.