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Food: Lentini (Andriani), 'una pasta integrale con 60% di fibre in più rispetto a media del mercato'

12 maggio 2026 | 08.51
Redazione Adnkronos
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"Oggi presentiamo l'evoluzione del segmento della pasta integrale con il lancio di 'Integrale Extra Fibre'. Sotto il profilo quantitativo, il prodotto contiene il 60% di fibre in più rispetto alla media del mercato. Rilevante è anche l'aspetto qualitativo: 'Extra Fibre' combina le fibre insolubili, responsabili della funzione meccanica legata al transito, alle fibre solubili, fondamentali per il corretto funzionamento del microbiota. Quest'ultimo è oggi riconosciuto dalla comunità scientifica come un vero organo metabolico, il cui impatto positivo sul benessere generale va ben oltre la semplice salute digestiva". Così Marco Lentini, Direttore Marketing Andriani S.p.a., all'evento di presentazione in anteprima della nuova linea destinata a rivoluzionare il mondo dell'healthy food, organizzato da Felicia a Milano.

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