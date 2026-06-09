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Food: Seràgnoli (Gruppo Montenegro), 'per Cuore uno spot stimolo di innovazione'

09 giugno 2026 | 14.05
Redazione Adnkronos
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"Il brand Cuore è molto importante per il Gruppo Montenegro e investiamo molto su di esso. Cerchiamo di apportare sempre innovazione e di stare al passo coi tempi. Per questo motivo abbiamo cercato di fare uno sport che possa essere stimolo di innovazione e di progettualità verso il futuro". Lo ha detto Lorenza Guerra Seràgnoli, presidente LGS SportLab, azionista e Board Member Gruppo Montenegro, in occasione della presentazione della nuova campagna del marchio Cuore con Gianmarco Tamberi e la mamma Sabrina come protagonisti.

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