Food: Tamberi, 'bello girare lo spot di Cuore con mia mamma'

"È stato molto bello girare lo spot di Cuore con mia mamma. Ci siamo divertiti e sono orgoglioso di essere testimonial di questa campagna". Così Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020, insieme alla mamma Sabrina, protagonisti della nuova campagna di Cuore "Salti o non Salti" del brand di Gruppo Montenegro. L'obiettivo dello sport è ricordare agli italiani che la leggerezza è legata all'idea stessa di benessere e di equilibrio contro ogni ansia da prestazione, nello sport e nella vita.