circle x black
Cerca nel sito
 

For Women in Science, De Marchi (regione Lombardia): 'raccontare storie alle primarie, qui iniziano stereotipi'

16 giugno 2026 | 09.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo evento è straordinariamente importante perché dà alle giovani donne la forza di credere in loro stesse, di vedere che si può fare perché abbiamo ancora un problema di discriminazione di genere. Il problema nasce molto presto e allora molto presto bisogna raccontare queste storie di successo. Abbiamo visto che non dobbiamo parlare di scuole superiori ma cominciare dalle scuole dell'infanzia, dalle scuole primarie perché già lì i condizionamenti, gli stereotipi e pregiudizi incidono sul progetto, sul sogno di futuro delle bambine". Questo l'intervento di Diana De Marchi, consigliera delegata alle Politiche del lavoro, Politiche sociali e Pari opportunità del comune di Milano, nel corso della cerimonia di premiazione della ventiquattresima edizione italiana del premio L'Oréal-UNESCO "For Women in Science" Young Talents Italia, dedicato a giovani ricercatrici under 35.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro - Video
"Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", presentazione del libro di Tommaso Longobardi - Video
Donzelli (Fdi): "Vannacci? Chi vota contro Meloni non è un alleato" - Video
News to go
Posti di lavoro e tagli 'causa' IA, quali sono i profili più a rischio
Kiev, Zelensky tra le macerie del monastero colpito: "Attacco deliberato di droni russi"
Maturità, dagli esperti arriva il toto-tema - Video
News to go
Limite popolazione a 10 milioni, Svizzera respinge referendum
Mondiali 2026, il medico-fisiatra: "Non solo traumi al ginocchio, ecco gli infortuni più frequenti"
Una statua per Alberto Sordi, a Roma l'inaugurazione del monumento - Video
Videocittà, Francesco Rutelli annuncia il colpaccio Apparat - Video
Domenico Centrone, l'appello video della sorella: "Trattenuto in Libia da 21 giorni, mi manca da morire"
News to go
Maturità, prima prova scritta il 18 giugno


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza