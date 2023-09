Franco Frattini: il tributo dell'Università degli Studi Link a un giurista e politico di statura

L'Aula magna dell'Università degli Studi Link di Roma porterà un nome importante e difficile da dimenticare: Franco Frattini. La cerimonia di intitolazione alla sua memoria ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni che hanno condiviso il cammino di Franco Frattini, oltre alla presenza della sua famiglia. L'evento, dal titolo "Franco Frattini: il giurista e l’uomo di Stato" ha commemorato la figura di Frattini, scomparso nove mesi fa, celebre non solo per i suoi prestigiosi incarichi istituzionali, ma anche per il suo contributo significativo come Programme Leader nel corso di Giurisprudenza della Link. Luigi Maruotti, presidente del Consiglio di Stato, ha descritto Franco Frattini come "un grande giurista e un grande statista che, nonostante la sua autorevolezza, non amava ostentarla". Queste parole riflettono l'umiltà e la dedizione che caratterizzavano Frattini nel suo impegno professionale. “Abbiamo avuto il piacere di scoprire e apprezzare la sua vera natura nel rapporto con la comunità scientifico accademica della nostra Università e, soprattutto, con gli studenti. Riusciva a trovare la chiave giusta e trasferire la passione per lo studio ai propri studenti. Frattini ha fondato la facoltà di Giurisprudenza e ne è stato il Direttore, grazie a lui all'Università degli Studi Link si studia Giurisprudenza con un taglio estremamente moderno, quindi una miscellanea di diritti che danno la possibilità allo studente di essere pronto, in una società che chiede sempre più preparazione dal punto di vista scientifico e una interconnessione tra le varie materie giuridiche” ha detto Carlo Alberto Giusti, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Link. Tra i partecipanti all'evento, spiccano nomi di rilievo come Giovanni Malagò, presidente del CONI, Gabriella Palmieri Sandulli, avvocato generale dello Stato, e Filippo Patroni Griffi, giudice della Corte Costituzionale. “Franco Frattini ha sempre vissuto le sue cariche politiche come incarichi istituzionali: serviva innanzitutto un'istituzione. Le istituzioni del mondo politico del nostro Paese devono avere un contatto con il mondo accademico proprio perché questo consente un interscambio tra le generazioni e quindi tra persone che sono attualmente nelle istituzioni e i giovani che saranno in futuro nelle istituzioni” ha detto Fillippo Patroni Griffi, Giudice della Corte Costituzionale a margine della cerimonia. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha inviato un messaggio di saluto in occasione della cerimonia: “L’intitolazione del Gymnasium dell’Università Link a Franco Frattini non vuole solo celebrare un esemplare servitore dello Stato, ma anche fornire un modello di dedizione e integrità umana e professionale per gli studenti presenti e futuri, italiani e internazionali di questo Ateneo. Frattini credeva nel sistema universitario italiano e nella necessità di una sua sempre maggiore internazionalizzazione, allo scopo sia di valorizzare in Italia talenti provenienti da contesti formativi differenti, sia di espandere la proiezione internazionale del nostro Paese” Al termine dell'evento, il rettore dell'Università Link, Carlo Alberto Giusti, ha svelato una targa commemorativa all'ingresso dell'aula magna, alla presenza della figlia e della moglie del defunto Franco Frattini.