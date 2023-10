Francolini (Unindustria): "Technopole è una porta sul futuro"

''Unindustria dal principio ha creduto fortemente che questo percorso comune tra Università, Centri di Ricerca, Istituzioni e Imprese, fosse una grande opportunità di sviluppo, innovazione e cambiamento di paradigma per il Lazio e l’Italia''. Lo ha detto il vice presidente Unindustria Alessandro Francolini durante la presentazione in Campidoglio del provvedimento per la realizzazione del primo edificio del Rome Technopole a Pietralata.

''Rome Technopole non è solo un ottimo progetto per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma è un impegno ambizioso di lungo periodo tra le Istituzioni pubbliche, il mondo accademico e il tessuto produttivo per il futuro di Roma, del Lazio e del Paese. Per noi il Rome Technopole è una porta sul futuro nata per valorizzare le eccellenze dei nostri atenei e potenziare le sinergie con le filiere industriali strategiche, riunendo in un unico grande e riconoscibile polo multi-tecnologico per l’alta formazione e la ricerca su tre specializzazioni al centro delle grandi trasformazioni dei prossimi decenni: digitale, energia e salute. La giornata di oggi segna un momento fondamentale per il Rome Technopole perché è il primo passo per dare fisicamente corpo a questa porta sul futuro''.

''Parlare concretamente del Campus, delle aule e dei laboratori del Rome Technopole significa confermare l’impegno di cui ho parlato prima, ribadire che questo progetto è nato per restare, per offrire uno spazio, anche fisico, dove le eccellenze della nostra ricerca, pubblica e privata, possono collaborare con semplicità e i giovani possono formarsi insieme alle imprese che li assumeranno''.