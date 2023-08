Una coppia ha cenato al ristorante e, poi, "si è alzata e se ne è andata senza saldare il conto". A raccontarlo è lo stesso titolare del locale di 'Sen6 Sushi & Poke' di Avezzano in provincia dell'Aquila in Abruzzo. "Improvvisamente i due ragazzi, dopo aver consumato (e gradito) tutto, approfittando del fatto che il personale fosse all'interno del locale per svolgere le normali funzioni lavorative, si sono alzati e sono andati via senza saldare il conto. Prima lei, si è messa in prossimità di via Emilia con la sua sigaretta elettronica e smartphone e poi lui". "Non sono gli 89,50 euro che avrebbero dovuto pagare, a cambiare la situazione e le finanze delle nostre attività, ma per rispetto di è venuto a mangiare e ha regolarmente pagato e di chi 'lavora' (persone con famiglie, scarichi di merce in orari assurdi, costi di gestione oramai alle stelle, affitti, bollette, tasse, persone con figli che tornano a casa a tarda ora), che ci vediamo costretti a postare queste immagini(che sono estratti di 2 video completi). Ai ragazzi in questione il titolare chiede di saldare il conto, "anche con un bigliettino sotto la porta in busta sigillata negli orari di chiusura dell'attività", altrimenti, avverte, ci vedremo costretti a "sporgere denuncia".

Centinaia i commenti sulla pagina Facebook del ristorante. "Saranno mica quelli che non hanno pagato in Albania?" chiede ironicamente Walter, mentre Diego fa notare che non hanno neanche preso il vino. "Solo Coca Cola zero. Sono astemi, pure" scrive accompagnato da un bel po' di emoticon sorridenti.