Uno dei due ragazzi colpito dalla scarica elettrica al torace è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L'altro giovane, colpito dall'albero, ha subito un trauma cranico

Questo pomeriggio due 16enni sono rimasti feriti in seguito alla caduta di un albero colpito da un fulmine in via Montecchio Nord a Colico, in provincia di Lecco.

Uno di loro è stato colpito dal fulmine e ha riportato ustioni di secondo grado al torace. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Gravedona. L'altro, invece, ha riportato un trauma cranico dopo essere stato colpito dall'albero ed è stato portato all'ospedale di Lecco.

Con loro sotto la pianta c'erano anche altre due persone, che non sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, due automediche e due ambulanze.