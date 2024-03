Funerale Saman, sindaco Novellara: "Sia momento di riflessione"

"Era una giornata che aspettavamo da tantissimo tempo, sono passati i mesi necessari, abbiamo atteso la sentenza. Siamo riusciti a organizzare un momento che tenesse insieme il rispetto verso questo ragazzo molto provato e una rappresentanza della comunità musulmana guidata dal presidente Ucoii Yassine Lafram". Lo dice all'Adnkronos Elena Carletti, sindaco di Novellara, oggi presente al funerale di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 nel comune in provincia di Reggio Emilia, dove viveva insieme alla famiglia.

"E' stato un rito molto sobrio, breve e intenso, dentro al cimitero di Novellara - racconta - Il fratello di Saman è venuto accompagnato da alcuni responsabili della comunità di accoglienza dove vive, essendo lui ancora in carico al Comune. Quella di oggi è una giornata molto particolare, abbiamo proclamato il lutto cittadino e stamattina abbiamo condiviso con le scuole del territorio, tra le quali anche quella che per soli sei mesi ha accolto Saman e il fratello, un momento di riflessione. Tanta la tristezza e tanto è il dolore ma questa vuole essere anche giornata di rilancio, con volontà di andare avanti e cercare di fare meglio e di più per le ragazze che come Saman hanno perso la vita per una ricerca di felicità". Confermato, nonostante il maltempo, il corteo in programma per le 19. "Sarà un momento di preghiera collettiva alla quale sono chiamate a partecipare tutte le comunità religiose presenti a Novellara", conclude il sindaco.

Oggi lutto cittadino a Novellara per funerali, dalle 19 corteo

Nel comune di Novellara, dove Saman Abbas viveva con la famiglia e dove è stata trovata senza vita, oggi è stato proclamato lutto cittadino in occasione dei funerali che finalmente si sono potuti svolgere, a quasi tre anni dalla sua morte. Bandiere a mezz’asta e attività musicali e di intrattenimento nei locali di Piazza Unità d’Italia dalle 19 alle 20, quando i cittadini sono invitati a partecipare al corteo che partirà dal piazzale del Cimitero fino in Piazza Unità d’Italia. (di Silvia Mancinelli)