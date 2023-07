Lunghissimo applauso in piazza Duomo, a Milano, all'arrivo del feretro di Silvio Berlusconi in cattedrale per i funerali di Stato. Applauso anche delle personalità presenti all'interno della cattedrale. In lacrime i figli, a piedi dietro la bara del padre, il fratello Paolo e la compagna Marta Fascina. Nelle file gremite, piange Silvia Toffanin, compagna di vita di Pier Silvio Berlusconi, e il coordinatore di Fi Antonio Tajani.