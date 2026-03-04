circle x black
Funerali di Domenico, Meloni arriva al Duomo di Nola - Video

04 marzo 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata al Duomo di Nola per le esequie del piccolo Domenico Caliendo, morto qualche giorno fa all'ospedale Monaldi di Napoli, dopo il fallito trapianto di cuore del 23 dicembre scorso. La presidente del Consiglio è stata accolta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. La chiesa era gremita a oltre un'ora dall'inizio dei funerali. Molti indossano la casacca, distribuita all'ingresso della chiesa, con il piccolo Domenico in posa con il suo peluche preferito. Presenti anche il sindaco della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

