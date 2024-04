Conducenti di auto e furgoni contromano o che utilizzano vari escamotage per ingannare gli occhi elettronici delle telecamere poste ai varchi Ztl. In pochi giorni, sono più di 60 gli illeciti rilevati dalla Polizia Locale di Roma Capitale con il Reparto motociclista del I Gruppo Centro Storico. A ogni automobilista è stata applicata una sanzione di 327 euro, con la sospensione della patente da 1 a 3 mesi e relativa decurtazione di 10 punti, oltre alla sanzione prevista per accesso nella Ztl senza autorizzazione, pari a 83 euro.