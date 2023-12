Rubati oggetti di valore e gioielli. Al momento del furto il giocatore non era in casa

Furto a casa del calciatore della Roma Nicola Zalewski. I ladri si sono introdotti in casa attraverso una portafinestra e hanno portato via oggetti di valore e gioielli. Il bottino è ancora da quantificare. Sul posto ieri sera intorno alle 20 sono intervenuti i carabinieri della stazione Eur che indagano. Al momento del furto il giocatore non era in casa.