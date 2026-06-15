Il G7 si apre oggi a Évian con una novità destinata a incidere significativamente sull'agenda del vertice. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un memorandum d'intesa e l'accordo definitivo dovrebbe essere firmato venerdì a Ginevra. Una svolta diplomatica accolta con favore da Italia, Francia, Germania e Regno Unito, che parlano di una "opportunità per ristabilire la stabilità regionale e stabilizzare l'economia globale". Il summit dunque si apre con una sfida diversa da quella prevista: non più evitare una crisi, ma consolidare una pace che adesso appare più vicina.