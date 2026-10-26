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Gadda (Pd): "Serve una cabina di regia nazionale per la ristorazione collettiva"

Vicepresidente commissione Agricoltura Camera richiama ruolo mense scolastiche e ospedaliere

Maria Chiara Gadda - (Foto Adnkronos)
Maria Chiara Gadda - (Foto Adnkronos)
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26 ottobre 2026 | 14.52
Redazione Adnkronos
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"La ristorazione collettiva è un settore che unisce attività d'impresa e servizio pubblico essenziale, con un ruolo che va oltre la semplice fornitura di pasti". A sottolinearlo è Maria Chiara Gadda, vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera dei deputati, intervenuta al quarto Summit della ristorazione collettiva al Cirfood District di Reggio Emilia. "La ristorazione collettiva ha imprese eccellenti che operano nel mercato ma dall'altro lato svolgono un servizio pubblico essenziale, basti pensare al servizio nelle mense scolastiche o nelle mense ospedaliere", aggiunge Gadda. Un comparto sottoposto a numerosi vincoli sanitari e alle criticità degli appalti pubblici, dove, osserva, "sempre più spesso" si ricorre alla logica del massimo ribasso.

La parlamentare evidenzia anche le ricadute positive degli investimenti nel settore, dalla salute all'educazione alimentare, fino alla sostenibilità. Per questo ritiene necessario un maggiore coordinamento istituzionale: "Oggi sono delle competenze sparse in diversi ministeri, credo che una cabina di regia nazionale e ministeriale sia un passaggio fondamentale".

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