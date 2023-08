'Galileo in the Mirror', esposizione a Verona

Human Space Services srl, start up innovativa che opera nel settore aerospaziale, ha organizzato a Verona nella Chiesa di San Pietro in Monastero un’esposizione dal titolo: “Galileo in the Mirror". L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Verona, servirà a raccogliere fondi per la Fondazione “Nadia Toffa”, al sostegno della ricerca oncologica e per favorire l’apertura di un Museo permanente dedicato a Galileo Galilei. Il percorso espositivo ripercorre le tappe fondamentali della vita di Galileo Galilei ed ha una sezione dedicata alla rappresentazione del volto del grande scienziato pisano. "La Mostra vuole raccontare di come l'iconografia dello scienziato si sia trasformata da rappresentazione e celebrazione della sua persona e delle sue scoperte, a vera e propria icona pop, protagonista di carte povere e testimonial pubblicitario".

L’esposizione racconta di come Galileo sia diventato lo scienziato maggiormente celebrato, dalle più importanti Corti Europee a figura iconica degna dello spirito di Andy Warhol. Per raccontare questa storia sono messe in mostra importanti opere pittoriche e grafiche dedicate a Galileo, carte povere, i suoi libri, sculture a lui dedicate ed una importante sezione dedicata a Galileo come protagonista della filatelia. "Di sicuro interesse è la sezione dedicata allo Spazio, dove sono esposte opere che hanno volato dentro la Stazione Spaziale Internazionale, orbitando intorno alla Terra ad una velocità di 24.000 KM all’ora. Sono presenti inoltre fotografie della Luna con la dedica autografa degli astronauti che hanno camminato sul nostro satellite e per rendere ancora più unica la mostra è presente un pezzo originale di Luna che dopo un viaggio di 300.000 km è giunto sul nostro pianeta. Un pezzo di Luna a Verona, spiegano gli organizzatori.

La Mostra rimarrà aperta fino al 28 agosto, in Via Garibaldi 3. "Se la Fondazione Cariverona continuerà a supportare questa importante raccolta fondi speriamo di trovare una Sede per poter continuare a tenere aperta la Mostra, fino a febbraio, così da dare anche alle scuole di Verona l’opportunità di fare questo viaggio nel Mondo di Galileo- dicono gli organizzatori - Il 27 Agosto verrà a visitare la Mostra, Margherita Toffa, la splendida mamma di Nadia che ha promosso la Fondazione per la raccolta fondi per la ricerca oncologica in nome della figlia".